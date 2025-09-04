Idea Pieroni e gli altri “virtussini“ ai campionati mondiali di Tokyo

Ci sono anche quattro atleti legati alla Virtus Lucca tra i 90 convocati per i Campionati mondiali di Tokyo, che si svolgeranno dal 13 al 21 settembre. Si tratta di Idea Pieroni del gruppo sportivo Carabinieri nel salto in alto, di Amanda Obijiaku - alla sua prima convocazione in nazionale assoluta - nella staffetta 4x100, Matteo Oliveri sempre del gruppo sportivo Carabinieri nel salto con l’asta e del campione olimpico Marcell Jacobs appartenente alle Fiamme Oro nei 100 metri e nella 4x100. Per Idea Pieroni, saltatrice barghigiana seguita dal tecnico Luca Rapè, che, dopo l’esperienza del mondiale indoor di Nanchino in Cina, si tratta della prima volta ed affronterà la sua prima competizione mondiale outdoor dopo l’infortunio che l’ha costretta ad uno stop in ’estate. Cresciuta nell’Atletica Virtus dopo gli esordi con la maglia del gruppo marciatori di Barga, Pieroni rappresenta l’ottima riuscita delle sinergie e dei rapporti di collaborazione tra società dello stesso territorio. Tornata in pedana lo scorso 25 agosto in occasione della manifestazione "Road to Tokyo" al campo scuola Moreno Martini, l’atleta ha avuto modo di testare la propria condizione per poter affrontare al meglio il lavoro delle ultime settimane prima dell’evento.

Sarà la sua seconda occasione invece per Matteo Oliveri, il ventiduenne campione italiano assoluto che ha fatto il suo debutto sulla pedana allestita al Palazzo Reale di Madrid in occasione dei Campionati europei a squadre in cui l’Italia è salita sul gradino più alto del podio e che ha centrato il minimo per la rassegna iridata proprio a Lucca in occasione della quarta edizione dell’Italiana Assicurazioni Meeting Internazionale Città di Lucca in cui ha portato a 5.71 il proprio primato personale.

Esordio in nazionale assoluto per la sprinter Amanda Obijiaku, la campionessa italiana Under 23 dei 100 e dei 200 metri, sarà chiamata a gareggiare nella staffetta 4x100 dopo una stagione in crescendo. Non ha certo bisogno di presentazioni il campione olimpico Marcell Jacobs che, così come gli altri atleti appartenenti ai corpi militari, continua da anni a contribuire al punteggio della Virtus in occasione dei campionati di società che, dopo una stagione difficile a causa di un importante infortunio muscolare, torna in pista nei 100 e nella staffetta 4x100. A Tokyo ci sarà poi anche Stefano Sottile, il saltatore IV classificato alle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha vestito con la formula del prestito la maglia Virtus in occasione della finale Argento di Camerino 2024 e della finale Oro di Brescia 2025.

Alessia Lombardi