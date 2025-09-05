Trofeo Samuele Graziano, le foto e la classifica della corsa

Cerreto Guidi (Firenze), 5 settembre 2025 – Un silenzio carico di emozione ha avvolto la partenza del 10° Trofeo Samuele Graziano, quando il presidente della Sezione Avis di Lazzeretto ha consegnato un mazzo di fiori alla madre di Samuele. In molti, tra atleti e spettatori, si sono lasciati trasportare dalla commozione, con gli occhi lucidi di fronte a un gesto semplice ma dal valore profondo. Il ricordo di Samuele, giovane donatore di sangue scomparso troppo presto, continua a vivere attraverso questa corsa podistica, che la sezione locale dell’Avis gli dedica ogni anno. E mai come in questa edizione il messaggio di solidarietà e vicinanza ha trovato una risposta così grande: circa 200 partecipanti hanno colorato le strade del paese, regalando il record di presenze nella storia della manifestazione. Il tutto inserito nella cornice festosa della 36esima Sagra della Pizza, appuntamento tra i più attesi dell’anno nella frazione di Lazzeretto.

Una sagra unica nel panorama toscano, perché protagonista non è un prodotto tipico del territorio, ma la pizza: simbolo universale di convivialità, capace di unire persone e culture. Al termine della gara, la quasi totalità dei podisti ha scelto di fermarsi per la cena, confermando ancora una volta il successo dell’abbinamento tra sport, memoria e tradizione gastronomica.

Nel menù, oltre a pizze e schiacciate cotte nel forno a legna, non sono mancate specialità della cucina locale: dai bomboloni ripieni di crema o cioccolato alle ciambelle fritte, irresistibili per grandi e piccoli. Una giornata in cui commozione, sport e solidarietà si sono intrecciati in un unico filo conduttore, dimostrando quanto la memoria di un giovane e il valore della donazione possano ancora oggi accendere il cuore di un’intera comunità. Il servizio fotografico è stato curato dalla Ets Regalami un sorriso.

