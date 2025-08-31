Scarpinata Settimellese, si corre domenica 7 settembre

Calenzano, 31 agosto 2025 – Domenica 7 settembre 2025 torna l’appuntamento con la Scarpinata Settimellese, manifestazione podistica che da tredici edizioni accompagna la comunità sportiva locale segnando la ripresa dell’attività dopo la pausa estiva. Il ritrovo è fissato presso il Circolo MCL di Settimello, con partenza alle ore 9.15.

La corsa rappresenta un momento atteso da tanti appassionati, che dopo i mesi più caldi tornano a condividere insieme il piacere e l’entusiasmo delle grandi manifestazioni podistiche.

L’organizzazione è curata dalla APD 7° Miglio, sotto l’egida del CSI e in collaborazione con il Comitato UISP di Firenze. Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email: [email protected].

Il programma prevede una gara competitiva di 10 km, affiancata da un percorso ridotto di 5 km dedicato a camminatori e appassionati del passo libero.

Il servizio fotografico ufficiale sarà curato in esclusiva dalla ETS Regalami un sorriso, che accompagnerà l’evento con le sue immagini a sostegno della solidarietà.