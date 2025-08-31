Giro di Vinca, foto e classifica della seconda edizione

Fivizzano (Massa Carrara), 31 agosto 2025 – Grazie al gruppo parrocchiale e all’organizzazione del GS Parco Alpi Apuane, si è svolta la seconda edizione del Giro di Vinca, in concomitanza con l’anniversario dell’eccidio del 1944, che costò la vita a 173 vittime innocenti.

La gara podistica competitiva ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti al via, affiancata dalle prove riservate alle categorie giovanili, che hanno animato il pomeriggio con partenze scaglionate a partire dalle ore 16. Oltre all’aspetto sportivo, gli organizzatori hanno voluto dare continuità all’impegno di tenere vivo il paese di Vinca.

LA CLASSIFICA

Dopo il successo dell’iniziativa “Vincanta, la memoria che resiste”, questa nuova manifestazione sportiva rappresenta un ulteriore tassello nella volontà di far rivivere il borgo. Con i suoi soli 80 abitanti, Vinca è un paese che non vuole arrendersi allo spopolamento: dopo i festival di teatro, musica e arte, oggi anche lo sport diventa strumento di memoria e di vitalità. Questa corsa non solo ricorda i tragici fatti del passato, ma contribuisce a rafforzare l’identità e la speranza di una comunità che resiste. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

Le notizie sul podismo a questo link