Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Sport
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Morto a Lido di CamaioreIncidente parapendioFurto DiorCubo nero, il casoInchiesta a PratoTragedia in A1
Acquista il giornale
SportGiro di Vinca, foto e classifica della seconda edizione
31 ago 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Massa Carrara
  3. Sport
  4. Giro di Vinca, foto e classifica della seconda edizione

Giro di Vinca, foto e classifica della seconda edizione

Grande successo per la corsa podistica in Lunigiana tra sport e Memoria

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Per approfondire:

Fivizzano (Massa Carrara), 31 agosto 2025 – Grazie al gruppo parrocchiale e all’organizzazione del GS Parco Alpi Apuane, si è svolta la seconda edizione del Giro di Vinca, in concomitanza con l’anniversario dell’eccidio del 1944, che costò la vita a 173 vittime innocenti.

La gara podistica competitiva ha visto la partecipazione di oltre 120 atleti al via, affiancata dalle prove riservate alle categorie giovanili, che hanno animato il pomeriggio con partenze scaglionate a partire dalle ore 16. Oltre all’aspetto sportivo, gli organizzatori hanno voluto dare continuità all’impegno di tenere vivo il paese di Vinca.

LA CLASSIFICA

Dopo il successo dell’iniziativa “Vincanta, la memoria che resiste”, questa nuova manifestazione sportiva rappresenta un ulteriore tassello nella volontà di far rivivere il borgo. Con i suoi soli 80 abitanti, Vinca è un paese che non vuole arrendersi allo spopolamento: dopo i festival di teatro, musica e arte, oggi anche lo sport diventa strumento di memoria e di vitalità. Questa corsa non solo ricorda i tragici fatti del passato, ma contribuisce a rafforzare l’identità e la speranza di una comunità che resiste. Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso.

Le notizie sul podismo a questo link

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Podismo