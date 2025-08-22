La storia a piccoli passi

Bernhard Scholz
La storia a piccoli passi
Vagli-Campocatino, arriva la 16esima edizione della corsa
22 ago 2025
REDAZIONE LUCCA
Vagli-Campocatino, arriva la 16esima edizione della corsa

L’appuntamento con la manifestazione podistica è fissato per domenica 24 agosto

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Vagli di Sotto (Lucca), 22 agosto 2025 – Domenica 24 agosto torna la 16ª edizione della Vagli–Campocatino, Memorial Dott. Umberto Poggi e Memorial Annibale Giovannini, organizzata dal GS Orecchiella Garfagnana con il patrocinio dei Comuni della Garfagnana. La partenza è fissata dal suggestivo centro storico di Vagli di Sotto.

La gara competitiva di 10 km propone un percorso unico: il giro del Lago, il passaggio sul celebre ponte a funi sospeso, l’attraversamento del bio-parco e l’impegnativa ascesa verso l’Oasi naturalistica di Campocatino, un ampio bacino di origine glaciale situato a quota 1000 metri, autentico gioiello incastonato ai piedi del massiccio della Roccandagia. Da qui il rientro verso Vagli completerà un tracciato spettacolare, immerso nella natura della Garfagnana.

Per informazioni: Girolami 339 5411 889

Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso, sport e solidarietà attraverso una foto.

© Riproduzione riservata

