Vagli-Campocatino, arriva la 16esima edizione della corsa

Vagli di Sotto (Lucca), 22 agosto 2025 – Domenica 24 agosto torna la 16ª edizione della Vagli–Campocatino, Memorial Dott. Umberto Poggi e Memorial Annibale Giovannini, organizzata dal GS Orecchiella Garfagnana con il patrocinio dei Comuni della Garfagnana. La partenza è fissata dal suggestivo centro storico di Vagli di Sotto.
La gara competitiva di 10 km propone un percorso unico: il giro del Lago, il passaggio sul celebre ponte a funi sospeso, l’attraversamento del bio-parco e l’impegnativa ascesa verso l’Oasi naturalistica di Campocatino, un ampio bacino di origine glaciale situato a quota 1000 metri, autentico gioiello incastonato ai piedi del massiccio della Roccandagia. Da qui il rientro verso Vagli completerà un tracciato spettacolare, immerso nella natura della Garfagnana.
Per informazioni: Girolami 339 5411 889
Servizio fotografico a cura della ETS Regalami un sorriso, sport e solidarietà attraverso una foto.