Una Carrarese non brillante ma essenziale muove ancora la classifica

Carrara, 31 agosto 2025 – La Carrarese mantiene l’imbattibilità in campionato ed ottiene un altro punto prezioso in chiave salvezza ma ha una punta di rammarico per non essere riuscita a prendersi i tre punti contro un Padova rimasto in dieci uomini per oltre mezzora. Lo zero a zero è figlio di una partita poverissima di emozioni e caratterizzata dalla supremazia delle difese sugli attacchi. Gli ospiti in avvio al 6’ sono andati vicini al gol con un piatto sotto misura di Capelli che non ha inquadrato la porta.

La Carrarese si è fatta vedere con due punizioni, una di Cicconi respinta e l’altra di Bozhanaj appena alta. Nella ripresa subito cambi per Calabro che ha provato a rendere più pericoloso il suo undici ma senza riuscirci. Al 61’ Fusi è stato ammonito per la seconda volta ma anche in superiorità numerica gli apuani hanno faticato a trovare spazi nella retroguardia veneta. Il giocatore più “frizzante” alla fine è risultato il nuovo acquisto Sekulov che è andato quanto meno in un paio di occasioni al tiro.

CARRARESE 0 PADOVA 0

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Ruggeri (57’ Bouah), Illanes, Imperiale; Zanon (79’ Belloni), Parlanti (1’ s.t. Melegoni), Zuelli, Bozhanaj (69’ Sekulov), Cicconi; Finotto, Abiuso (57’ Accornero). A disp.: Fiorillo, Garofani, Salamon, Calabrese, Oliana, Scheffer, Rubino. All. Calabro.

PADOVA (3-4-2-1): Fortin; Faedo, Sgarbi, Perrotta; Capelli, Baselli (85’ Crisetig), Fusi, Barreca (85’ Favale); Di Maggio (64’ Harder), Varas; Bortolussi (75’ Lasagna). A disp. Mouquet, Sorrentino, Boi, Ghiglione, Bacci, Villa, Pastina, Buonaiuto. All. Andreoletti.

Arbitro: Zanotti di Rimini; assistenti Ceccon ed Emmanuele; quarto ufficiale Arena; var Di Paolo; avar Prenna.

Note: spettatori 3508 (di cui 744 abbonati) per un incasso di 48.686 euro; angoli 4-2; 61’ espulso Fusi per doppia ammonizione; ammoniti Barreca, Ruggeri, Melegoni; recupero 1’ e 5’.