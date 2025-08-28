Trofeo Festa dell'Unità di Pieve a Nievole, le foto della corsa

Pieve a Nievole (Pistoia), 27 agosto 2025 – Grande successo per i podisti senza pettorale. Oltre 200 appassionati di corsa hanno preso parte alla manifestazione organizzata con la collaborazione tecnica della Asd Montecatini Marathon, che ha proposto una gara ludico-motoria di 7 chilometri, in alternativa, un percorso di 3,5 km riservato ai camminatori.

Il ritrovo era fissato in Via Fratelli Cervi, località Nova, presso le strutture della festa. Dopo l’iscrizione, la partenza è avvenuta in modo scaglionato a partire dalle 19, garantendo così un avvio ordinato e senza assembramenti. Il tracciato si è snodato tra le suggestive strade di campagna che circondano la zona. Al termine sono state premiate le società partecipanti e a tutti i presenti è stato consegnato un ricco pacco gara. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.