Sport
SportTrofeo Festa dell'Unità di Pieve a Nievole, le foto della corsa
28 ago 2025
REDAZIONE MONTECATINI
  4. Trofeo Festa dell'Unità di Pieve a Nievole, le foto della corsa

Trofeo Festa dell'Unità di Pieve a Nievole, le foto della corsa

Il tracciato si è snodato tra le suggestive strade di campagna che circondano la zona

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Pieve a Nievole (Pistoia), 27 agosto 2025 – Grande successo per i podisti senza pettorale. Oltre 200 appassionati di corsa hanno preso parte alla manifestazione organizzata con la collaborazione tecnica della Asd Montecatini Marathon, che ha proposto una gara ludico-motoria di 7 chilometri, in alternativa, un percorso di 3,5 km riservato ai camminatori.

Il ritrovo era fissato in Via Fratelli Cervi, località Nova, presso le strutture della festa. Dopo l’iscrizione, la partenza è avvenuta in modo scaglionato a partire dalle 19, garantendo così un avvio ordinato e senza assembramenti. Il tracciato si è snodato tra le suggestive strade di campagna che circondano la zona. Al termine sono state premiate le società partecipanti e a tutti i presenti è stato consegnato un ricco pacco gara. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.

Podismo