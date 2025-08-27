Giro di Vinca, ecco la seconda edizione

Vinca (Massa-Carrara), 27 agosto 2025 – Sabato 30 agosto grazie al gruppo parrocchiale e all’organizzazione del Gs Parco Alpi Apuane torna la seconda edizione del Giro di Vinca, in occasione dell’anniversario dell’eccidio del 1944, quando furono uccise 173 vittime innocenti.

Si tratta di una gara podistica competitiva, con prove dedicate anche alle categorie giovanili, in programma a partire dalle ore 16. Per informazioni: Nicola 329 8461490 L’obiettivo degli organizzatori è continuare ad animare il paese di Vinca. Dopo il successo di Vincanta, la memoria che resiste — attività che contribuisce a far rivivere la comunità — anche lo sport diventa protagonista. Con i suoi soli 80 abitanti, Vinca è un borgo che non vuole arrendersi: dopo il festival tra teatro, musica e arte, ecco lo sport, che con questa corsa intende ricordare i tragici fatti del passato, ma anche dare nuova vitalità al paese.

Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.