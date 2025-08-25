Basket Alessandro Alibani nella rosa dell’Audax

E’ Alessandro Alibani il quarto giocatore della costruenda nuova squadra della Pallacanestro Audax Carrara che sarà al via del campionato di divisione regionale 3. Classe 2002, ruolo ala, Alibani proviene dalle giovanili gialloazzurre e si affianca ai già confermati Lorenzo Melegari (ala-pivot), Andrea Poggi (guardia-ala) e Daniel Peselli (ala-pivot). Restano ancora in forse l’ala FrancescoTealdi (classe 1996) e l’ala Andrea Riccardi (classe 2001).

Intanto sembra tramontata la possibilità che la squadra partecipi al campionato di divisione regionale 2: "le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre, ma tra divisione regionale 1, 2 e 3 non ci sono differenze – dice il ds Audax Massimo Alibani – sono tre campionati regionali che non contano niente". Intanto la società di via Giovan Pietro ufficializza tutte le squadre della prossima stagione e i campionati regionali a cui parteciperanno. Oltre alla DR3 affidata a Paolo Gallerini, ci saranno le giovanili: l’under 19 ancora a Paolo Gallerini, l’under 17 ad Emanuele Barcellone, un’altra under 17 per il campionato CSI affidata ad Andrea Zanetti, l’under 15 ancora ad Andrea Zanetti, mentre il minibasket sarà gestito da Emanuele Barcellone.

Intanto affiorano i primi mal di pancia per la assegnazione provvisoria degli spazi del palazzetto di Avenza. "Nonostante i 75 anni di attività ininterrotta, ci hanno tolto tre turni" dice Alibani. Mal di pancia che preannunciano la ormai tradizionale guerra di inizio stagione.

ma.mu.