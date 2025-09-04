Castro Castro vince a Cerreto Guidi

La prima edizione juniores del Gran Premio Comune di Cerreto Guidi ha premiato il costaricano Enrique Sebastian Castro Castro (sul podio, nella foto di Manzi) già a segno in questa stagione in una gara nel Pratese. Il vincitore, che corre per la squadra General System, si è reso protagonista di un finale fantastico lasciando a 14 km dal traguardo gli 8 compagni di fuga per andare a tagliare da solo il traguardo nel centro di Cerreto Guidi. Una gara quella organizzata dal G.S. Inpa con 78 partenti, veloce, con il gruppo compatto per i primi 45 km, poi una girandola di tentativi di fuga che l’hanno resa sempre combattuta, e con l’azione consistente di 10 corridori a 55 km dall’arrivo.

Nell’ultimo giro, bagarre nel plotoncino di testa tra selezione, rientri e allunghi, come quello spettacolare del costaricano Castro Castro che ha dimostrato, forza, coraggio, aggressività, cogliendo per distacco il successo. Al secondo posto il russo Prosandeev della formazione spagnola PC Ebre Baix Tortosa a 25 secondi, che ha regolato il plotoncino degli inseguitori con terzo posto per il veneto Zanin.

Antonio Mannori