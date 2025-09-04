Ecco “Popoli Uniti e-Venti di Musica“

Si apre il sipario sul festival "Popoli Uniti e-Venti di Musica", rassegna organizzata dall’associazione Prima Materia di San Quirico a Montespertoli per il proprio ventennale di attività. Si parte sabato alle 17 con la tavola rotonda "PM, un posto sicuro per i nostri giovani", mentre alle 18 sarà inaugurata la mostra "Scritture Segrete" di Leonardo Gensini. Infine, dalle 18.30 apericena e musica dal vivo con Depookan, Fridas e HypnoDanz.

Domenica alle 21, poi, ecco il primo dei quattro concerti in calendario. I pianisti solisti Marlene Fuochi, Viola Cartoni Mancinelli (nella foto), Giovanni Guastini e Ludovica Vincenti si esibiranno in 36 variazioni sul tema "The People United Will Never Be Defeated!" di Frederic Rzewski, opera composta nel 1975 sulla celebre melodia di lotta ‘El Pueblo Unido’. Prima assoluta nella realizzazione per quattro pianoforti di Henry Brown. Una versione questa, arrangiata appositamente per questa rassegna, che potenzia il concetto del popolo unito con i quattro pianisti solisti posizionati ai quattro angoli della sala, circondando il pubblico che è seduto al centro.

I posti sono limitati (ingresso a offerta libera con tessera eventi al costo di dieci euro), quindi è consigliata la prenotazione scrivendo una mail a [email protected]. In mancanza di posti, si prevede l’apertura al pubblico della prova generale di domani alle 21.