Consegnato il Cerrino d’oro. Una folla festante in piazza per le tre società sportive

Ad aggiudicarsi il "Cerrino d’Oro 2025" sono state Real Cerretese, Cerretese Pallavolo e Polisportiva Basket Cerretese. E il riconoscimento è stato consegnato ai massimi dirigenti delle tre società sportive dalla sindaca Simona Rossetti, alla presenza del presidente della Pro Loco Lorenzo Brunori, nell’ambito delle manifestazioni che si svolgono nella settimana che precede il Palio del Cerro in piazza Vittorio Emanuele II. Il premio, che viene assegnato dalla Pro Loco per l’impegno nel campo della cultura, del lavoro, dell’imprenditoria, della solidarietà e dello sport, è stato quest’anno monopolizzato da quest’ultimo ambito: sono state premiate le realtà sportive che hanno dato lustro a Cerreto Guidi nelle scorsa annata agonistica. Poco prima della consegna del premio, è stato tributato un omaggio ai balestrieri di Cerreto Guidi laureatisi vice-campioni italiani di balestra antica a Mondaino (in provincia di Rimini) a seguito del campionato Italiano della LITAB per la balestra antica manesca. Gli arcieri sono saliti sul palco, raccogliendo l’applauso dei presenti per il risultato conseguito.

L’attenzione è poi andata ai tre club sportivi del territorio reduci da annate più che positive (nelle foto i momenti salienti della premiazione). La Real Cerretese ha festeggiato al termine della scorsa stagione calcistica la promozione in Eccellenza a distanza di un ventennio dall’ultima volta, celebrando così nel migliore dei modi l’ottantesimo anniversario della nascita della società che cadrà il prossimo anno. E anche l’annata 2025/26 è iniziata per adesso nel migliore dei modi, considerando la vittoria per 1-0 ottenuta domenica scorsa contro la Zenith Prato (retrocessa dalla Serie D) che fa ben sperare. A ritirare il premio è stato il presidente Riccardo Palatresi, che si è detto soddisfatto ed emozionato per il riconoscimento. Stagione trionfale, quella chiusasi lo scorso maggio, anche per la Cerretese Pallavolo: le giocatrici hanno conquistato il salto in Serie C, esibendo un ruolino di marcia da schiacciasassi, vincendo tutte e trenta le partite di campionato disputate. A ritirare il Cerrino sul palco sono stati il presidente Giuseppe Di Pietro e Stefano Berlincioni, pronti a guardare oltre verso il nuovo cammino che attende la squadra. Il presidente Danilo Aringhieri e il dirigente Alessio Bagnoli hanno infine ritirato il riconoscimento per la Polisportiva Basket Cerretese, che ormai da tempo rappresenta un riferimento per gli appassionati di pallacanestro del territorio.

Giovanni Fiorentino