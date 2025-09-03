Oggi il Gran Premio Cerreto Guidi. Sono 105 gli atleti alla partenza

Novità per il Gran Premio Comune di Cerreto Guidi in quanto la gara sarà nazionale e riservata agli juniores. Di conseguenza un tracciato diverso rispetto a quello dei dilettanti che l’anno scorso laureò vincitore con uno splendido finale di gara Giosuè Crescioli l’atleta di Lazzeretto in maglia Sissio Team. La corsa cerretese ha radici storiche (l’hanno organizzata la Carletto Gori, la China Gambacciani e il G.S. Inpa) con la prima edizione (si chiamava Gp Liberazione) disputata il 29 agosto 1945 e vinta dal pistoiese Ivo Baronti mentre nel suo ricco e prestigioso albo d’oro ha tra gli altri anche i nomi di Fagni, Fabbri, Manzi, e di due grandi campioni come Giuseppe Saronni e Alessandro Petacchi vincitori in volata nel 1976 e nel 1995. Si può parlare di storiche tradizioni ciclistiche di Cerreto Guidi, con la creazione quest’anno anche di una maglia celebrativa dell’evento. Il via ufficioso alle 14,25, quello ufficiale dalla Sp della Motta dieci minuti più tardi. Previsti quattro giri di un primo circuito di km 20,800 con la salita di Poggio Tempesti, quindi due giri di un anello di km 13,400 con passaggio dall’asperità di Corliano, infine il circuito finale di km 24,100 con la salita finale da Lazzeretto al traguardo nel centro di Cerreto Guidi su via Vittorio Veneto poco prima del Comune al termine dei 130 chilometri. Sono 102 gli iscritti di 16 società e le prime iscritte la messicana della A.R. Monex Cycling Team e la spagnola della PC Baix Ebre Tortosa.

Antonio Mannori