G.P. Città di Empoli: Maltinti e Team Hopplà pronti per la sfida ciclistica

Oltre alla società di casa e organizzatrice del 47° G.P. Città di Empoli, la Maltinti Lampadari Banca Cambiano, al via della classica nazionale per élite e under 23 in programma domani sabato, un’altra squadra della zona, il Team Hopplà che punta al decimo successo stagionale prima di affrontare il Giro d’Italia Next Gen che scatta domenica. Dirigenti e tecnici sono fiduciosi, ma gli avversari agguerriti non mancano tra i 180 iscritti di 28 formazioni, tra le quali quattro straniere.

Favoriti: Nella squadra plurivittoriosa in Toscana presenti i due campioni regionali Lorello, reduce dal terzo successo ottenuto a Caserta e Regnanti, oltre a Manenti anch’egli a segno tre volte nel 2025. Scorrendo lo schieramento per la Maltinti, Crescioli, Innocenti, Frius e Salvadori, quindi 4 team stranieri, di Australia, Messico, Inghilterra oltre alla Nazionale dell’Ucraina, e tra i principali iscritti Oioli, Bagatin, Ambrosini, Bosio, Camargo, Butteroni, Laino, Rigatti, Ninci, Lucca, Buti, Griggion, Garzi, Pirro e qualche altro ancora in grado di ben figurare.

IL Percorso: La gara patrocinata dal Comune di Empoli prevede il ritrovo presso il Centro Coop di via R. Sanzio con partenza ufficiosa alle 12,45 mentre il via ufficiale sarà dato alle ore 13 di fronte alla Maltinti Lampadari in via Carraia, dove poco prima delle 17 è previsto l’arrivo. Il tracciato lo stesso del 2024 quando vinse Nicolò Garibbo, lungo 146 km con un circuito di km 27,400 con le salite di Monteboro e Monterappoli da ripetere quattro volte.

Al termine del quarto giro i corridori giunti a Empoli, attraverseranno il fiume Arno in direzione Limite sull’Arno per affrontare la salita di Castra, quindi discesa su Vitolini e S.Ansano. Qui la deviazione per la salita di San Donato, il passaggio da Vinci, Toiano, Cerreto Guidi, San Zio, Grotte d’Arno, Marcignana, S. Maria e la conclusione su via Carraia.

