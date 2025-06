Galli Basket vince contro Virtus Certaldo: si va alla 'bella' per la promozione in Serie C

GALLI BASKET

60

VIRTUS CERTALDO

55

POLISPORTIVA GALLI BASKET: Fedeli 17, Pelucchini 10, Bartolozzi 9, Gardeschi 8, Morandini 6; Rossi 5, Gironi 5, Baldini, Cardo, Innocenti, Antinori Petrini n.e. All.: Pavese Punaro.

VIRTUS CERTALDO: Ricci 13, Rettori 11, Cerpi 10, Silveira 8, Mencherini 7, Guainai 3, Gualtieri 3, Calvisi, Basili n.e., Montagnani n.e. All.: Crocetti.

Arbitri: Marini di Pisa e Pucciarelli di Cascin

SAN GIOVANNI VALDARNO – Niente da fare. La Virtus Certaldo non riesce a espugnare nuovamente il Pala Galli e allora ci vorrà la ‘bella’ per sapere chi tra Galli Basket e bianconeri valdelsani salirà in Serie C. Dopo la vittoria di mercoledì sera dei valdarnesi, infatti, la serie della finale play-off del girone B di Divisione Regionale 1 è in perfetta parità (2-2). Vincendo la squadra di coach Crocetti avrebbe potuto coronare una stagione eccezionale con la promozione, ma il peso della posta in palio si è fatto sentire. La partita è stata infatti molto tesa e contratta, come dimostra il punteggio basso, in cui le due squadre hanno cercato di concedere pochissimo in difesa, ma senza riuscire a brillare sotto canestro come avvenuto nei precedenti incontri.

Dopo un primo tempino sostanzialmente equilibrato, nel secondo quarto è venuta però fuori Galli che ha iniziato a commettere meno errori. Ed una volta messo la testa avanti i padroni di casa non si sono più fatti riprendere. Sebbene il divario sia infatti sempre rimasto minimo, anche dopo l’intervallo lungo la Virtus Certaldo non è mai riuscita a cambiare in maniera significativa l’inerzia della gara.

Adesso quindi si torna a Certaldo, dove domani sera alle 21.15 al palazzetto di Canonica si scrivere la parola "fine" su questa avvincente sfida play-off. Servirà, però, una Virtus Certaldo più sciolta e determinata per avere la meglio di un Galli Basket, che sta giocando dei super play-off. Simone Cioni