Logiman Broni vs Galli: Sfida Cruciale per l'Accesso alla Finale A1

Seconda partita dei playoff fra Logiman Broni e Galli. Si gioca questa sera alle 20.30 al palazzetto di Broni, in provincia di Pavia. Per le valdarnesi un solo risultato, la vittoria: dentro o fuori. La finale per la A1, che prima era un sogno, ora è un grosso rischio, più fuori che nella finalissima, avendo la Galli perso in casa la prima delle eventuali tre gare per 67-76. Quindi la Polisportiva Galli deve vincere assolutamente. Ma l’impresa non è impossibile, dire difficilissima senza ombra di dubbio, certamente. La Broni di Pavia è reduce da cinque vittorie consecutive. E questo la dice lunga. Tuttavia la Galli ha le sue possibilità di ben figurare, visto che le stellate di Nacho Garcia sono una buona squadra, e tutto può succedere. Il difficile può anche diventare possibile. Comunque andrà a finire, la squadra Galli di Garcia ha compiuto un grande campionato, play-off a parte, insediandosi al primo posto dall’inizio alla fine della regolar season. Questo il dettaglio tecnico della sconfitta.

Il commento sulla gara del Palagalli del diesse Andrea Franchini sulla sconfitta: "A fine terzo quarto eravamo avanti più 5, nel quarto siamo del tutto spariti ed abbiamo subito 27 punti. Non riesco a capire il perché di questo cedimento".

Comunque vada la Galli e il patron Salvatore Argirò puntano sulla continuità. Pochi giorni fa è stato annunciato il rinnovo di contratto per coach Jose Ignacio Garcia. Sarà ancora lo spagnolo quindi a guidare la squadra nella stagione 2025-26. Un rinnovo voluto da entrambe le parti, con la stagione attuale che ha confermato le grandi qualità del coach. Galli ha infatti chiuso al secondo posto la stagione regolare, totalizzando 42 punti, gli stessi di Basket Costa. Risaltano anche i 1946 punti totali, valsi il miglior attacco di tutta la serie A2. Dopo coach Garcia, è stata annunciata anche la conferma di Maria Lazzaro. La capitana vestirà per la nona stagione la divisa di Polisportiva Galli, dimostrando un grande senso di attaccamento alla società. Stasera c’è da dare tutto per raggiungere gara-3 e sperare nell’accesso alla finalissima.