Domenica prende ufficialmente il via il “Mese Paliesco”

Arezzo, 7 maggio 2025 – Si respira aria di “Palio” a Castiglion Fiorentino. Mentre i rioni cittadini hanno esposto le proprie bandiere colorando e abbellendo le strade del centro storico si stanno “scaldando i motori” in vista della competizione di domenica prossima dedicata ai giovani rionali.

Domenica 11 maggio alle 16.00 si terrà la prima edizione del “Paliottino”, corsa tra bambini rionali. Si tratta, come detto, di una corsa a tappe avente il seguente percorso: Partenza Loggiato Piazza del Collegio, Via Roma, Piazza Sant'Agostino, Via Dante, Corso Italia (a scendere), Vicolo del Mercato, Piazza San Francesco, Via San Francesco, Corso Italia (a salire), Arrivo Piazza del Municipio. La partenza è prevista alle ore 16.00, le tappe saranno 8 di circa 125/150 metri l'una.

“L’evento nato in Commissione Folklore è davvero molto interessante ed è stato accolto dai Rioni con molto entusiasmo. Credo anche che sia molto importante anche questa attenzione rivolta ai più giovani perché sono fortemente convinta che i Rioni e di conseguenza il Palio possa crescere solo e soltanto se la passione, la storia e il folklore del nostro paese venga tramandato alle nuove generazioni che hanno il compito di proseguire nel solco tracciato.

In attesa della prima edizione del ‘Paliottino’ auspico la sua crescita in ogni ambito” dichiara il Priore di Porta Fiorentina, Gloria Castellucci. “Con il ‘Paliottino’ credo che si dia un segnale importante per coinvolgere sempre più persone, in questo caso, i giovani verso le attività rionali; perché il nostro obiettivo è quello di tramandare l’amore per il Palio, per i nostri colori ai bambini per portarli, fin da subito, a vivere il Rione, a vivere in prima persona tutte le attività che fanno da corollario al Palio, iniziative che fanno sempre bene al Paese, a Castiglion Fiorentino e ai Rioni.

Quindi da parte nostra c’è stato il massimo impegno e il gradimento totale per questa nuova iniziativa. Vi aspettiamo tutti” sottolinea il presidente del rione Cassero, Michele Falomi. “L’idea è nata in seno alla Commissione Folklore con l’obiettivo di coinvolgere quei ragazzi che, in questo momento, non partecipano attivamente né al gruppo musici né a quello degli sbandieratori.

Quindi abbiamo pensato ad una corsa che attraversi tutti e tre i territori rionali facendola così diventare una festa di tutti. È stata una bella idea speriamo che piaccia e che cresca nel tempo” conclude il Presidente di Porta Romana, Lucia Casagni. Per domenica è prevista anche un’altra novità che lega ulteriormente la manifestazione alle celebrazioni liturgiche; si ricorda, infatti, che il Palio dei Rioni è dedicato al Santuario della Madonna delle Grazie del Rivaio dove domenica 11 maggio alle ore 10 durante la celebrazione eucaristica verranno accesi i ceri che domani, al termine della Santa Messa dedicata al Santo Patrono, San Michele Arcangelo, presso la Chiesa della Collegiata, saranno consegnati ai Presidenti dei tre Rioni.