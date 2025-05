Sabato a Laterina Pergine si parla della Legge Basaglia

Arezzo, 08 maggio 2025 – Sabato 10 maggio 2025, alle ore 17.30, la Biblioteca Comunale di Pergine Valdarno ospiterà la presentazione del podcast “Aperti o chiusi: la rivoluzione culturale di Basaglia”, un racconto sonoro che rievoca uno dei momenti più significativi della storia della salute mentale in Italia. L’iniziativa, aperta gratuitamente al pubblico, si inserisce nel progetto “Basaglia e Arezzo tra diritti e innovazione”, promosso dal Comune di Laterina Pergine Valdarno con il contributo del Consiglio Regionale della Toscana nell’ambito del bando “Festa della Toscana 2024 – Toscana, terra di genio e innovazione”. L’evento rappresenta un’occasione per riflettere sull’eredità della legge 180 del 1978, voluta dallo psichiatra Franco Basaglia, che segnò la fine dell’era dei manicomi e l’inizio di un nuovo approccio alla salute mentale basato sul rispetto della dignità umana e sull’inclusione sociale.

Ad Arezzo, quella riforma portò alla chiusura dell’ex ospedale psichiatrico e alla nascita di nuove strutture e servizi territoriali, ridisegnando radicalmente il rapporto tra istituzioni, cura e cittadinanza. Il podcast – realizzato da persone in carico al Servizio di Salute Mentale dell’Azienda USL Toscana Sud Est - Zona Valdarno – raccoglie interviste, testimonianze e riflessioni che danno voce a chi ha vissuto in prima persona gli effetti del cambiamento avviato da Basaglia. Il titolo stesso, “Aperti o chiusi”, richiama il dilemma tra segregazione e apertura, tra esclusione e partecipazione, che ha attraversato decenni di storia sanitaria e sociale. In occasione dell’evento sarà inaugurata anche la mostra di pittura “Intorno a noi”, curata dal Piccolo Atelier di Pittura e allestita all’interno degli spazi della biblioteca: una collezione di opere realizzate dalle stesse persone coinvolte nel podcast, che restituisce con forza espressiva e sensibilità artistica uno sguardo sul mondo dal punto di vista di chi spesso resta ai margini.

Il Comune ha affidato l’intera organizzazione a Koiné cooperativa sociale, che ha curato la produzione del podcast, la realizzazione della mostra e il coordinamento dell’evento, in collaborazione con l’Associazione Aldebaràn APS, che ha contribuito alla raccolta delle interviste, al montaggio audio, alla creazione artistica dei dipinti e alla logistica dell’allestimento.