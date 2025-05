Menchetti: “Manutenzione, questa sconosciuta”

Arezzo, 8 maggio 2025 – “Non siamo certo rassicurati. Alle porte si profila un ‘nuovo anfiteatro’ o una ‘piazza Saione bis’. Per non parlare di altri nefasti ritardi o rinvii frutto della ‘progettualità’ di questa amministrazione, tra incroci stradali e zone della città rovinate chissà ancora per quanto all’inseguimento della pietra verde della nuova sede della PM" così il consigliere comunale Michele Menchetti.

“L’assessore Alessandro Casi, dopo le tante segnalazioni per la presenza di erba alta in città, ‘rassicura’ dicendo: non preoccupatevi, è tutta questione di ditte inadempienti che hanno promesso di… adempiere. È tutta questione di nuovi contratti di servizio a cui stiamo lavorando. È tutta questione di pazienza. Quella sì, ce ne vuole davvero tanta.

Ogni cosa a questo mondo è transitoria ma come questa amministrazione sappia rendere permanenti le situazioni di disagio stupisce anche i più fiduciosi. Che siano strade, immobili o verde pubblico la musica è sempre la stessa: ‘manutenzione’, ciò che andrebbe pianificato ogni inizio anno e non estemporaneamente, è una parola praticamente sconosciuta.

Speriamo solo che i futuri soggetti che firmeranno i nuovi accordi s’impegnino al meglio per rispettare le clausole, contribuendo a restituire un’immagine della città più pulita e ordinata. Magari l’amministrazione comunale, nel corso degli anni di vigenza, e prendendo spunto dalla situazione attuale, faccia qualche controllo, verifica, si dimostri più attenta e non si difenda dicendoci all’improvviso che è colpa di qualcun’altro.

È anche facile farlo in questo caso. Visivamente parlando. Se non vi è ancora venuto in mente, lo suggerisco io: basta camminare lungo un marciapiede e si spalancano situazioni che è come passeggiare in aperta campagna.

I parametri per valutare lo stato in cui si trova la città possono essere i più disparati ma possiamo affermare senza poter essere smentiti che l’attuale stato di viale Cittadini con la sua giungla e più in generale del verde pubblico non è sicuramente un bel biglietto da visita”.