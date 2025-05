Un mese sulla prevenzione dell’ipertensione nelle Farmacie Comunali di Arezzo

Arezzo, 8 maggio 2025 – Un intero mese dedicato alla conoscenza e alla prevenzione dell’ipertensione. Le Farmacie Comunali di Arezzo saranno sede di una nuova campagna di educazione alla salute che, da lunedì 12 maggio a giovedì 12 giugno, è motivata dalla volontà di sensibilizzare i cittadini nei confronti di una patologia silente e sottovalutata ma particolarmente diffusa dal momento che interessa circa il 30% della popolazione mondiale.

Questa iniziativa ricade in occasione della Giornata Mondiale contro l’Ipertensione Arteriosa del 17 maggio, con i farmacisti che saranno a disposizione per consulenze gratuite e personalizzate per fornire informazioni sui fattori di rischio, sui corretti stili di vita e sull’importanza del monitoraggio regolare dei valori della pressione.

L’obiettivo del “Mese della prevenzione dell’ipertensione” è di promuovere una maggiore consapevolezza sulla centralità di diagnosi precoce e prevenzione, incoraggiando l’assunzione di comportamenti salutari e responsabili per promuovere cura di sé e benessere.

L’ipertensione, comunemente nota come pressione alta, è collegata soprattutto allo stile di vita, con cause di rischio quali cattiva alimentazione, consumo eccessivo di alcol, sedentarietà, sovrappeso, fumo e stress, ma può essere influenzata anche da predisposizione genetica o altri fattori quali malattie renali o endocrine.

Questa patologia rimane spesso non conosciuta e non trattata, potendo comportare gravi complicanze soprattutto in ambito cardiologico quali infarti o ictus, dunque le Farmacie Comunali di Arezzo invitano i cittadini a sottoporsi periodicamente a controlli per monitorare il proprio stato di salute a partire dalla misurazione della pressione arteriosa che può essere richiesta gratuitamente nelle otto farmacie di città e frazioni.

Tra gli altri servizi utili per la prevenzione dell’ipertensione rientrano anche l’elettrocardiogramma per valutare l’andamento del cuore e l’holter pressorio per controllare la pressione nell’arco di un’intera giornata, inoltre l’analizzatore ematico di cui sono state recentemente dotate le farmacie “Campo di Marte” e “Giotto” permette di effettuare ben quaranta esami attraverso un semplice prelievo dal polpastrello e di far emergere eventuali problematiche da approfondire con il medico curante o con uno specialista.

«L’ipertensione - ricorda il presidente Ennio Duranti, - è una patologia silenziosa ma molto pericolosa, la cui prevenzione si basa sulla collaborazione multispecialistica. Tra i compiti delle Farmacie Comunali di Arezzo rientra l’educazione alla salute e la condivisione di informazioni per prendersi cura di sé e per ridurre i fattori di rischio, fornendo ai cittadini strumenti per pensare alla propria salute in modo semplice, accessibile e continuativo».