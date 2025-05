Riprendono le assemblee elettive Cna con l’appuntamento in Valdichiana

Arezzo, 7 maggio 2025 – Dopo la pausa delle festività di Pasqua e dei ponti di primavera, tornano gli appuntamenti con le assemblee elettive di CNA nel territorio provinciale.

Il quarto appuntamento è quello in Valdichiana ed è in programma sabato 10 maggio al Liceo Scientifico “Giovanni da Castiglione” di Castiglion Fiorentino. Due, come sempre i momenti della mattinata: si comincia alle 9 con l’incontro con imprenditori e artigiani del territorio che racconteranno le proprie esperienze e con l’illustrazione del progetto con il quale gli studenti del Liceo partecipano al progetto “Artigiani in classe” candidandosi al “Premio imprenditori del futuro”, che prevede un riconoscimento all’Istituto di 3.000 euro e uno agli studenti vincitori di 2.000 euro.

Le testimonianze previste sono quelle di Francesco Ingui, imprenditore del settore termoidraulica a Castiglion Fiorentino, Nico Saccocci, campione internazionale di softair e titolare di un’azienda di Monte San Savino specializzata nella customizzazione di articoli per chi pratica softair, Marco Valentini, restauratore di Monte San Savino, e Nico Vanni, panificatore di Castiglion Fiorentino.

Alla prima parte dei lavori sarà presente anche l’Assessore all’istruzione del Comune di Castiglion Fiorentino Stefania Franceschini. Alle 10.30 prenderà invece il via l’assemblea degli iscritti che nominerà i nuovi organismi dirigenti e i delegati all’assemblea provinciale.