Ceccarelli e De Robertis: “Montedoglio, Medioetruria, elisoccorso. Toscana e Umbria si siedano ad un tavolo istituzionale e condividano scelte strategiche”

Arezzo, 7 maggio 2025 – “L’immissione delle acque di Montedoglio nel lago Trasimeno, la localizzazione a Rigutino della stazione Medioetruria, il potenziamento del servizio di elisoccorso per i territori di confine di Toscana e Umbria.

Sono questi i principali temi sui quali crediamo debba essere aperto un tavolo istituzionale tra Toscana e Umbria, per una seria riflessione, in tempi rapidi, da parte delle due regioni. Su questo tema abbiamo predisposto un atto rivolto al Presidente Giani, che del resto ci ha già preannunciato la propria disponibilità”.

Con queste parole, il capogruppo del Pd in Consiglio regionale Vincenzo Ceccarelli e la presidente della quarta commissione Lucia De Robertis, annunciano una propria iniziativa per procedere in questa direzione, ricercando al più presto la condivisione con la neo presidente Stefania Proietti.

“Quelli da affrontare – proseguono Ceccarelli e De Robertis - sono temi sul tappeto da tempo, come quello che attiene alla localizzazione a Rigutino della stazione Medioetruria, scelta in origine dalla Regione Umbria, per poi cambiare idea nella stagione di governo del centro-destra. Connesso con questo c’è anche il tema dei servizi ferroviari in quella che sarà, comunque, la necessariamente lunga fase transitoria che dovrà portare alla realizzazione della nuova stazione.

E non meno importante è la questione che attiene all’utilizzo delle acque di Montedoglio, nonché a servizi sanitari strategici per questi territori di confine, come l’istituzione di una base per un quarto elicottero toscano per le emergenze sanitarie.

Un serie di questioni che potrebbe anche essere integrata da altri argomenti di comune interesse – concludono Ceccarelli e De Robertis – che meritano la massima condivisione ”.