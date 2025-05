Formazione: a Lucignano al via due corsi con indennità di partecipazione fino a 250 euro

Arezzo, 7 maggio 2025 – Due percorsi formativi gratuiti, un’indennità fino a 250 euro a corso e un’opportunità concreta per valorizzare competenze e costruire il proprio futuro.

Opportunità concrete per i giovani disoccupati dai 18 ai 34 anni grazie ai nuovi corsi attivati presso la Biblioteca Comunale di Lucignano. Si tratta di nuovi corsi promossi nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro, grazie alla collaborazione tra Qualitas Forum e il Centro per l’Impiego Valdichiana.

I percorsi formativi, che prevedono un’indennità fino a 250 euro a corso, sono rivolti a giovani disoccupati tra i 18 e i 34 anni e si svolgeranno presso la Biblioteca Comunale di Lucignano.

E’ possibile partecipare a uno o entrambi i percorsi, senza alcun costo a carico degli iscritti. Per saperne di più, lunedì 19 maggio alle ore 15, presso la Biblioteca di Lucignano, in Piazza del Tribunale, 22, è in programma un open day nel corso del quale verranno fornite tutte le informazioni sui percorsi che verranno attivati.

Si tratta di "Impresa Formativa Simulata: Innovazione e Territorio" – per sviluppare spirito imprenditoriale, creatività e competenze legate allo sviluppo locale e "Lavorare in Agricoltura: Agricoltura e Sostenibilità" – per avvicinarsi al mondo agricolo in chiave moderna e sostenibile.

Oltre alla formazione gratuita, ogni partecipante potrà ricevere un’indennità economica fino a 250 euro per ciascun corso frequentato. Le iscrizioni sono già aperte, con scadenza fissata al 23 maggio 2025 per il corso dedicato all’agricoltura.