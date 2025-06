Omicidio, l’autopsia: morte per soffocamento

EMPOLIL’autopsia eseguita ieri mattina a Firenze, ha confermato la morte per soffocamento. L’esame medico legale ha avvalorato l’ipotesi iniziale avanzata dagli inquirenti sull’omicidio di Piera Ulivelli, 83 anni, uccisa dal marito Mauro Caparrini di 84 anni. Il delitto si è consumato lunedì mattina scorso nel soggiorno della loro abitazione di viale Buozzi a Empoli. Sembra che la donna fosse stata molto malata. L’uomo l’avrebbe soffocata con un sacchetto. Dopo aver tolto la vita alla moglie ha provato a fare altrettanto nei propri confronti con una lama. Ma è riuscito a procurarsi soltanto delle ferite a un braccio. A fare la tragica scoperta è stato un parente della coppia poco dopo che era successo il fatto. Il familiare era solito passare a trovare i due per accertarsi che stessero bene. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto per la donna non c’era più niente da fare. L’uomo, ferito ma cosciente, è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale San Giuseppe di Empoli e posto in stato di arresto. Nel frattempo la polizia del Commissariato di Empoli – guidato dal dirigente Giancarlo Consoli – con il reparto scientifico ha eseguito i rilievi nella villetta.Mauro Caparrini dopo le prime medicazioni in ospedale è stato portato in un un luogo di cura, ma appena uscirà andrà agli arresti domiciliari nella sua abitazione di via Buozzi. La stessa dove si è consumata la tragedia.i.p.