Anna Rylichova si unisce all'Use Rosa Scotti per la stagione 2025-26

La prima nuova straniera per la stagione 2025-26 arriva dalla Repubblica Ceca. In vista del prossimo campionato di Serie A2 Femminile, infatti, l’Use Rosa Scotti si è assicurata le prestazioni di Anna Rylichova. Classe 1999 alta 183 centimetri, la nuova guardia-ala biancorossa, torna in Italia dopo la parentesi dell’ultima stagione nella sua nazione di appartenenza.

Nata a Nymburk nella Boemia Centrale, dopo essere cresciuta nella Loko Trutnov fino a esordire nella massima serie nazionale dove è rimasta per quattro anni, Rylichova è arrivata in Italia nel nel febbraio del 2022 quando la porta in A2 Civitanova Marche, ripagata con quasi 15 punti di media in 10 partite. Da lì il passaggio a Battipaglia dove gioca un’altra ottima stagione prima di trasferirsi ad Ancona. L’anno scorso la decisione di tornare nella massima categoria ceca con la maglia della Dsk Levhartice Chomutov, dove ha giocato anche in Eurocup. Rylichova ha inoltre indossato la canotta della Nazione agli Europei Under 20 nel 2019.

Inizia quindi a prendere forma il nuovo roster dell’Use Rosa, affidata per il sedicesimo anno consecutivo, alle sapienti mani di coach Alessio Cioni: dopo le conferme di Ruffini, Vente e Ianezic sono infatti arrivate Logoh, Lussignoli e adesso Rylichova.