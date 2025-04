Use Rosa Scotti pronta per i play-off A2 femminile contro Martina Treviso

Archiviata la prima fase con un ottimo quarto posto che nessuno aveva messo in preventivo, adesso l’Use Rosa Scotti è pronta per cominciare il proprio percorso nei play-off di A2 femminile. E la prima avversaria sarà la Martina Treviso. "Tutte le volte che, in tempi non sospetti, mi chiedevano chi avrei voluto evitare ho sempre detto Ragusa e Treviso – ammette coach Alessio Cioni – perché, roster alla mano, ero sicuro che sarebbero venute fuori".

Di fronte l’ex Peresson, che nonostante abbia trascorsa una sola stagione in maglia biancorossa, ha saputo conquistare un posto speciale nei ricordi di tutti, per quanto seppe fare dentro (per dirne una i 36 punti di Patti) ed anche fuori dal campo. "Ricordo – prosegue il tecnico di Castelfiorentino – che Antonia lasciò la nostra società solo perché passò alla massima categoria dopo una splendida stagione e non certo perché noi la volemmo mandare via o lei volle andare via. Ovvio che davanti a quella prospettiva fece giustamente una scelta. Ma Treviso è anche molto altro. Oltre a lei c’è Vespignani che è una delle migliori play della categoria e due straniere che sono forti come Stawicka e Aijanen".

"Vedendola giocare ora – insiste Cioni – posso dire che sicuramente Treviso è una delle squadre più in forma, rispetto all’andata ha fatto un percorso diverso e, come valori assoluti, non è certo la quinta dell’altro girone ma vale sicuramente di più. Sarà un quarto molto difficile e, per passare il turno, dovremo mettere in campo la migliore versione di noi". Gara 1 ci sarà sabato prossimo alle 18 al Pala Sammontana, mentre mercoledì 23 alle 19.30 si replicherà a Treviso. Infine, l’eventuale ’bella’ si terrà domenica 27 aprile alle 18 sempre a Empoli.