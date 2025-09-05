La Folgore cambia . Guida tecnica a Gorgieri

Nuova guida tecnica, ma soliti obiettivi per la Folgore Fucecchio, che al termine delle prime due settimane di preparazione ospiterà domani alle 18.30 in amichevole il Calenzano di Divisione Regionale 1. Dopo aver chiuso il capitolo Pistolesi, la società targata Boldrini Sellerie è pronta ad aprirne un altro. Una vera e propria scommessa visto che il club del presidente Stefano Fagioli ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Luca Gorgieri, all’esordio come primo allenatore di una squadra senior.

"Si tratta di un tecnico alla prima esperienza in Serie C, ma ha tanta voglia di fare e si è voluto buttare, sicuro che sia il momento giusto e a noi sono sempre piaciute le sfide – esordisce il presidente biancoverde –. Per quanto riguarda il roster siamo riusciti a confermare due giocatori importanti come i fratelli Orsini e tutti i nostri ragazzi a cominciare da capitan Gazzarrini. Sarà comunque un organico mediamente molto giovane con qualche nuovo innesti e alcuni ragazzi provenienti dal nostro settore giovanile".

Il massimo dirigente fucecchiese fissa poi quello che è anche per quest’anno l’obiettivo del club. "Il nostro focus non cambia, la priorità è rimanere nella categoria, divertendosi ma facendo anche un campionato tranquillo e disputando perché no, almeno un turno dei play-off – prosegue Fagioli –. Del resto per noi rappresenterebbe un piccolo passo in avanti rispetto a quanto fatto l’anno scorso, quando abbiamo letteralmente buttato via la qualificazione ai play-off nelle ultime due giornate, dovendo poi guadagnarci la salvezza ai play-out".

L’attenzione del presidente della Folgore torna poi sulla stagione ormai alle porte, palla a due della prima giornata domenica 28 settembre a Fucecchio contro il Rosignano. "Innanzitutto sarà un campionato più lungo rispetto alle ultime due stagioni con 17 squadre e questo è un aspetto da non sottovalutare – precisa – poi sulla carta ci saranno sicuramente alcune squadre che dovrebbero fare campionato a sé per costruire il salto di categoria, ma a quanto mi dice il nostro vice allenatore Davide Barsottini ci dovrebbe essere anche un nutrito gruppetto di squadre contro cui possiamo combattere tranquillamente".

Prima del debutto in campionato, però, la Folgore Fucecchio sarà impegnata domenica 14 settembre alle 18 a Prato nel primo turno della Coppa Toscana.