Di corsa per celebrare l’81esimo anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio

Campi Bisenzio, 3 settembre 2025 – Nell’ambito delle iniziative dedicate all’81esimo anniversario della Liberazione di Campi Bisenzio è tornata la corsa podistica non competitiva organizzata dall’Atletica Campi, con il patrocinio del Comune e l’assistenza tecnica dei giudici del Comitato Uisp di Firenze.

La manifestazione, a carattere ludico-motorio, ha visto un vivace serpentone di partecipanti percorrere i 5 km del tracciato, con partenza alle ore 19.00. Allo start, dato dal sindaco Andrea Tagliaferri, affiancato da numerosi consiglieri comunali, l’entusiasmo e la voglia di condividere sport e memoria hanno reso speciale l’evento. Al traguardo, la società più numerosa è risultata l’Atletica Campi Run, seguita dal GS Le Panche Castelquarto. Servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso.

