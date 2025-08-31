E’ l’ora della Staffetta di fine estate a Sesto Fiorentino

Sesto Fiorentino, 31 agosto 2025 – Giovedì 4 settembre gli impianti di atletica del Cus Firenze “Val di Rose” a Sesto Fiorentino torneranno ad accogliere la Staffetta di Fine Estate 3x3 km, giunta alla sua quinta edizione. Il ritrovo è fissato per le 18, con lo start previsto poco dopo. La manifestazione, nata come appuntamento infrasettimanale, ritrova la sua collocazione naturale dopo l’esperimento della passata edizione, quando lo spostamento alla domenica mattina non aveva ottenuto lo stesso entusiasmo di partecipazione che aveva caratterizzato gli anni precedenti. La formula resta quella classica: una staffetta su pista e percorso stradale limitrofo, 3 km da percorrere per ciascuno dei tre frazionisti. Oltre alle categorie assolute, saranno protagonisti anche i giovani, impegnati nelle gare dedicate all’interno dell’impianto di atletica. Accanto alla competizione principale, è in programma anche una camminata non competitiva di 7 km, con partenza dalle ore 19.15, occasione ideale per chi desidera vivere l’atmosfera della corsa in modo più disteso. L’organizzazione è curata dal GS Le Panche, sotto l’egida del Comitato UISP di Firenze. Per informazioni è possibile contattare Cinzia al numero 340 8333 721. Il servizio fotografico sarà curato in esclusiva dalla ETS Regalami un sorriso, che come sempre accompagnerà l’evento con le sue immagini a sostegno della solidarietà.