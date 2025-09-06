Corpo a corpo con sfumature

Firenze
Fiorentina, l'intervista esclusiva a Roberto Piccoli
6 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
Il nuovo attaccante viola parla a tutto campo, l’intervista su La Nazione in edicola domenica 7 settembre

Roberto Piccoli con il giornalista de La Nazione Riccardo Galli

Roberto Piccoli con il giornalista de La Nazione Riccardo Galli

Firenze, 6 settembre 2025 – Roberto Piccoli, il nuovo attaccante della Fiorentina, si confessa in una lunga intervista in esclusiva al nostro Riccardo Galli, su La Nazione in edicola domenica 7 settembre. Dal rapporto con Pioli («siamo simili, ci piace dire le cose in faccia») alla riservatezza sulla sua famiglia, il bomber racconta come è arrivato il suo sì alla Fiorentina e il rapporto con i nuovi compagni («conoscevo già Fagioli, Gosens e Nicolussi Caviglia»). Poi l’intesa con Kean e quella con Dzeko, accanto alle sue ambizioni da campione.

