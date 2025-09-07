Corpo a corpo con sfumature

Andrea Martini
Corpo a corpo con sfumature
Pistoia
SportDoganaccia Vertical, foto e classifica della corsa in salita
7 set 2025
REDAZIONE PISTOIA
Doganaccia Vertical, foto e classifica della corsa in salita

Spettacolare manifestazione podistica sulla Montagna Pistoiese

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Per approfondire:

Doganaccia, 7 settembre 2025 – Con partenza da Cutigliano e arrivo presso la sommità de La Croce Arcana, esattamente mille metri più in alto, si è disputata l’originale corsa podistica di 6 km interamente in salita, immersa in panorami mozzafiato.

L’evento è stato organizzato dall’Associazione Doganaccia 2000 con la collaborazione tecnica della ASD Silvano Fedi di Pistoia. Perfetta la macchina organizzativa, che ha previsto il trasporto dei bagagli fino alla vetta, ristoro, pasta party e la possibilità di rientrare comodamente in funivia.

Qui LA CLASSIFICA

I concorrenti, complice una giornata dal clima ideale, hanno potuto vivere un’esperienza sportiva unica e godere appieno delle bellezze naturali che il percorso offriva. Il servizio fotografico è stato curato dalla Ets Regalami un sorriso, sempre presente negli appuntamenti in cui lo sport si unisce alla solidarietà.

Le notizie sul podismo a questo link

