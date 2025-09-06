Doganaccia Vertical, torna la corsa sulla Montagna Pistoiese

Cutigliano (Pistoia), 6 settembre 2025 – Torna a grande richiesta la Doganaccia Vertical, la spettacolare corsa in montagna che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. La gara partirà dal cuore di Cutigliano per raggiungere la vetta de La Croce Arcana, posta esattamente un chilometro più in alto, lungo un tracciato di 6 chilometri interamente in salita.

Un percorso affascinante e impegnativo che, tra panorami mozzafiato, regalerà agli atleti un’esperienza unica di sport e natura. L’organizzazione è curata dall’Associazione Doganaccia 2000, con la collaborazione tecnica della Asd Silvano Fedi di Pistoia. Il servizio fotografico esclusivo sarà affidato alla Ets Regalami un sorriso.

