Quarrata, il compleanno si festeggia di corsa

Quarrata (Pistoia), 6 settembre 2025 – Quale modo più bello per un campione del podismo di festeggiare il compleanno se non correndo, circondato dall’abbraccio degli amici?

Lo stadio Raciti di Quarrata – con la pista fortemente voluta da un altro grande protagonista del podismo locale, Roberto Del Coro – ha fatto da cornice a una festa speciale che riporta la memoria indietro di dieci anni, quando Fausto Innocenti spegneva le 50 candeline.

Tantissimi anni di corse, di sorrisi e di amicizie vere: ed infatti sono stati moltissimi gli amici che hanno onorato Fausto inanellando tre giri ciascuno, prima di accompagnarlo nella passerella finale, quella dell’ultimo giro, riservata solo ai grandi. Un tributo semplice ma autentico, sigillato dal tradizionale gavettone goliardico, perché l’amicizia – come la corsa – sa essere gioiosa, leggera e indimenticabile.

Il servizio fotografico è stato curato dall’ETS Regalami un sorriso.