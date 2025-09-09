Memorial Massimi e trofeo Romani, appuntamento al ciclodromo di Ponte Buggianese

Ponte Buggianese (Pistoia), 9 settembre 2025 – Domenica 14 settembre torna al ciclodromo di Ponte Buggianese il 9° Memorial Massimo Massimi e il 6° Trofeo Pierluigi Romani, grazie all’organizzazione della Asd Montecatini Marathon.

La manifestazione sarà valida come 4° Campionato provinciale Uisp di corsa su strada sui 10 chilometri e come quinta tappa del circuito regionale Csi sulla stessa distanza. L’evento si svolge con il patrocinio dei Comuni di Montecatini e Ponte Buggianese, sotto l’egida del Csi e della Uisp.

Lo sport, in questa occasione, diventa anche memoria e testimonianza. Il memorial ricorda Massimo Massimi, scomparso a soli 17 anni nell’ottobre 2013, vittima di un incidente stradale, e Pierluigi Romani, compagno di squadra degli organizzatori, strappato alla vita da una grave malattia.

Il programma prevede una gara competitiva di 10 chilometri e, per chi desidera un approccio più soft, una passeggiata non competitiva di 5 km immersa nella suggestiva cornice del padule. A raccontare l’evento con immagini e volti ci sarà il servizio fotografico a cura della Ets Regalami un sorriso, sempre presente dove sport e solidarietà si incontrano.

