Confcommercio Toscana, digitale avanzato per 17,1% imprese

Firenze, 11 aprile 2025 - Solo il 17,1% delle imprese del terziario in Toscana si colloca su un livello di digitalizzazione avanzato: lo afferma l'ultima indagine realizzata da Confcommercio Toscana in collaborazione con Format Research, secondo cui il 54,8% delle imprese dichiara che le proprie priorità di investimento riguardano il miglioramento delle strategie di marketing digitale, il 49,4% punta all'ottimizzazione delle piattaforme di e-commerce, mentre il 29,2% intende innovare i metodi di pagamento.

Tra gli strumenti digitali più diffusi, spiccano i sistemi di pagamento elettronico (utilizzati dall'85,7% delle imprese), seguiti da quelli per la presenza online (49,6%) e le piattaforme per comunicazione, marketing e customer care (41,2%). Nel 2024, circa un'impresa su tre (30,8%) ha effettuato investimenti in digitalizzazione, concentrandosi soprattutto sull'aggiornamento dei software gestionali (47,2%) e sull'acquisto di apparecchiature tecnologiche (43,9%). Solo il 13,7% delle imprese intervistate utilizza concretamente l'intelligenza artificiale, prevalentemente per campagne di marketing (46,2%) e per ottimizzare i processi (38,7%).

Tra chi non la impiega (86,3%), il 41,8% non la considera necessaria per la propria attività. Il 19,1% delle imprese ritiene che l'Ia avrà un forte impatto sul proprio settore, mentre il 31,1% prevede un impatto moderato. Il 21,9% delle imprese toscane del terziario utilizza l'e-commerce come canale di vendita, con un'incidenza media sul fatturato pari al 31%. Il settore turistico è quello che registra i migliori risultati in termini di ricavi da vendite online, seguito da servizi (29%) e commercio (25%). Le funzionalità più sfruttate riguardano la gestione degli ordini (74,4%) e i pagamenti digitali (51,8%).