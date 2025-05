Sesa si rafforza e acquisisce la spagnola Delta Tecnologias

Firenze, 13 maggio 2025 - Sesa, società che opera nel settore digital technology, system integration e business application per il segmento business, ha acquisito la spagnola Delta Tecnologías de Información, società attiva in Digital Idenity. L'operazione, realizzata attraverso Var Group, controllata al 100% da Sesa, potenzia ulteriormente la presenza nel settore strategico della sicurezza digitale, con soluzioni che uniscono riconoscimento biometrico, intelligenza artificiale e tracciabilità dei dati. Delta Informática, costituita nel 2006 con sede a Barcellona e Madrid, nel 2024 ha ottenuto ricavi pari a circa 2 milioni di euro ed un Ebitda margin del 20%. "Grazie a questa operazione consolidiamo la nostra presenza internazionale, supportando l'evoluzione digitale delle imprese e rafforzando la sinergia tra i nostri centri di competenza sulla blockchain e sulla cybersecurity", affermano Francesca Moriani, ceo di Var Group e Gorka Jimenez, regional manager di Var Group Espana. "La business combination ci consentirà di accelerare la crescita di competenze verticali a beneficio della clientela", spiegano Bernardo Pujol Galofre e Gerard Carbó di Delta Informática. "Proseguiamo gli investimenti in innovazione tecnologica e piattaforme digitali affiancando i nostri stakeholder e clienti nella creazione di valore attraverso la propria evoluzione digitale", sostiene Alessandro Fabbroni, ceo di Sesa. Sesa ha sede a Empoli e attività appunto su tutto il territorio nazionale: è quotata negli indici Ftse Italia Mid Cap e Ftse Italia Star di Borsa Italiana. Il gruppo ha iniziato la propria attività negli anni settanta nel settore dei servizi di tecnologia dell'informazione in Toscana. Successivamente ha esteso la propria attività con la vendita di personal computer IBM. Nel 1994, sulla base delle competenze sviluppate e del successo raggiunto, il gruppo ha esteso la propria attività ad una nuova area di business dedicata alla distribuzione a valore aggiunto (value added distribution o Vad) gestita dalla società Computer Gross la quale in breve tempo è divenuta uno dei principali distributori italiani di soluzioni IT a valore aggiunto, con particolare riferimento alla distribuzione dei prodotti Ibm (hardware e software), cui si sono affiancati in modo progressivo prodotti di ulteriori operatori internazionali quali Cisco, Microsoft, Lenovo, Hp, Hpe, Oracle, Dell/Emc. Nel 2009, il gruppo ha ulteriormente ampliato la propria attività nell’area di business software e system integration dedicata alla fornitura di servizi sul mercato delle soluzioni e servizi rivolti agli utenti finali business attraverso lo sviluppo della società Var Group.