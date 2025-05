Ferragamo, ricavi -2,6% nel primo trimestre 2025, male l'Asia

Firenze, 15 maggio 2025 - Ricavi totali di gruppo pari a 221 milioni di euro per Salvatore Ferragamo nel primo trimestre 2025, con un calo del -1% a tassi di cambio costanti e del -2,6% a tassi di cambio correnti rispetto ai 227 milioni di euro del primo trimestre 2024. Mentre le vendite nette consolidate del canale direct-to-consumer sono scese del -3,6% a cambi correnti, quelle del canale wholesale sono aumentate del +7,9%. "In un contesto complesso e incerto - afferma la maison - rimaniamo focalizzati sull'ottimizzazione dell'offerta prodotto e dei servizi alla clientela". Mentre l'area Asia Pacifico continua nel suo momento difficile, con un calo delle vendite nette del -13% a cambi correnti, l'area Emea nel primo trimestre 2025 ha registrato un aumento del 9,1%; il Nord America un +3,7%; il Centro e Sud America un -0,8%; il Giappone un +4,1%. "Nei primi mesi dell'anno, abbiamo continuato a focalizzarci sul core business della pelletteria, consolidando ulteriormente la categoria borse, dove stiamo rafforzando l'offerta di modelli continuativi come la Hug Bag e introducendo nuovi best seller come la Soft Bag. Il nostro impegno ha portato nel primo trimestre alla performance positiva della categoria pelletteria. Stiamo anche lavorando sull'ottimizzazione dell'offerta di calzature donna, concentrandoci su modelli funzionali come ballerine e décolleté, valorizzando i nostri best seller e sviluppando nuove linee. Per le calzature uomo puntiamo a coprire un'ampia gamma di segmenti, dallo sportivo ibrido all'elegante formale, facendo leva sui nostri modelli più iconici". La casa di moda, quotata nell'indice Ftse Italia Mid Cap della Borsa Italia, è stata fondata nel 1927 da Salvatore Ferragamo. Lo stilista, nato a Bonito (in provincia di Avellino) ed emigrato negli Stati Uniti, rientrò in Italia nel 1927, e cominciò appunto ad organizzare l'apertura di un'azienda propria, il "Calzaturificio Ferragamo & C." inaugurato nel 1927; il primo stabilimento si trovava in via Mannelli 57 a Firenze (oggi numero civico 109), dove si producevano scarpe da donna destinate, inizialmente, solo al mercato americano.