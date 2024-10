Solidarietà: gli acchiappafantasmi fiorentini sul grande schermo per il Meyer

Firenze, 15 ottobre 2024 – Grazie al grande cuore degli acchiappafantasmi in salsa fiorentina, presto il Meyer potrà contare su un nuovo importante apparecchio medico per i bimbi ricoverati.

E’ quasi giunta alla fine la raccolta fondi legata al fan film ‘Assault on Florence’. "Manca davvero poco per l’acquisto della macchina medicale, che è l’obiettivo del nostro progetto benefico. Siamo fieri di aver contribuito a questa giusta causa", dice Renato Di Marcantonio, presidente dell'associazione Gens Florentiae, che sta portando avanti la bellissima iniziativa. Che ora raddoppia.

La scrittura della sceneggiatura per ‘Assault on Florence 2’ è infatti conclusa e presto vedremo i fantasmi tornare a Firenze in un nuovo capitolo della saga. Lo annuncia sempre Di Marcantonio, che ha nuovamente il ruolo di produttore, sceneggiatore e attore nel sequel del fan film dedicato ai Ghostbusters. Il film, che si lega sempre più alla città di Firenze, annuncia sorprese e colpi di scena.

Ma ciò che rende il progetto ancora più speciale è appunto la sua vocazione benefica. Infatti, anche il secondo capitolo sarà legato a un'importante iniziativa di solidarietà. Dopo il successo della raccolta fondi del primo film, a favore dell’associazione Girotondo per sempre, per gli acchiappafantasmi arriveranno nuove importanti cause da sostenere.

Il successo del primo capitolo

Il primo film, uscito per Halloween 2023, ha avuto un successo sorprendente. Quello che doveva essere un piccolo progetto con massimo due proiezioni al The Space cinema di Novoli, a Firenze, si è trasformato in un tour nazionale, attirando una crescente base di fan e partecipando a numerosi festival cinematografici, tra cui il Villamare Film Festival, dove è arrivato in finale per il miglior film e per la miglior sceneggiatura. Di Marcantonio sottolinea l'entusiasmo del pubblico: "Chi ha visto il film una prima volta è tornato a rivederlo, dimostrando il grande coinvolgimento creato dalla nostra storia".

Proiezione speciale ad Anghiari

In occasione del primo anniversario della prima del film, ‘Assault on Florence’ verrà proiettato il prossimo 31 ottobre alle 21 al Castello di Sorci ad Anghiari, luogo simbolico in cui nasce la storia. Sarà una serata speciale, che richiamerà tutti gli appassionati della saga in una location di grande fascino e significato per la trama del film. E sarà una preziosa occasione per continuare a sostenere l’acquisto dell’apparecchio medicale per il pediatrico fiorentino.

Progetti futuri e riconoscimenti

Assault on Florence continua a raccogliere riconoscimenti e il prossimo 4 dicembre sarà protagonista di una proiezione speciale all'Amarcort Film Festival di Rimini. Per il regista e il suo team, il successo del progetto, realizzato con un budget inferiore a 20.000 euro, è una testimonianza della dedizione e della passione che hanno accompagnato la produzione.

Per chi vuole contribuire alla buona causa, si consiglia di far riferimento alla pagina Facebook legata al fan film