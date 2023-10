Ghostbusters fiorentini per l’ospedale Meyer. Oggi la première

Stasera (dalle 20,30) al The Space Cinema Firenze di Novoli, all’interno del centro commerciale San Donato, si svolge la premier del film "Assault on Florence-A Ghostbuster Story". La pellicola si ispira alla celebre saga cinematografica di Ivan Reitman, con una storia che ha visto le sue riprese fra il centro di Firenze, Signa, Pratolino e le Sieci, oltre alcune scene a Milano. "Assault on Florence-A Ghostbuster Story" è un film autoprodotto, con attori volontari e il budget ricavato esclusivamente tramite donazioni, realizzato dall’associazione culturale Gens Florentiae. L’obiettivo del progetto è nobile: raccogliere fondi per acquistare una macchina medicale per l’ospedale Meyer. Protagonisti del ‘fan film’ sono Marcello Sbigoli, Sergio Forconi, Renato Di Marcantonio, Pietro Canovai, Gabriel Gori e Ginevra Pagano, mentre la regia è di Matteo Piccinini. L’evento si aprirà in piazza di San Donato con l’animazione dei ragazzi di Ghostbusters Italia e soprattutto il trionfale ingresso della macchina degli Acchiappafantasmi.