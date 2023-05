Gli acchiappafantasmi fiorentini a New York per allargare il progetto benefico legato al film

Firenze, 4 maggio 2023 - Si aggiunge un altro importantissimo tassello al Ghostbusters in salsa fiorentina. Si tratta di un film autoprodotto, ispirato alla famosissima saga cinematografica, con attori tutti volontari e con il budget ricavato esclusivamente tramite donazioni, realizzato dall’associazione culturale Gens Florentiae, che ha sede in via Aretina. Nobile è lo scopo: mettere insieme fondi per acquistare una macchina medicale per l’ospedale Meyer di Firenze. Protagonisti del ‘fan film’, girato tra il centro di Firenze, Signa, Pratolino e le Sieci, con una puntatina a Milano, sono Marcello Sbigoli, Sergio Forconi, Renato Di Marcantonio, Pietro Canovai, Gabriel Gori e Ginevra Pagano. La regia è di Matteo Piccinini.

Le riprese sono durate quasi un anno e gli autori sperano di far uscire la pellicola a breve. Nel frattempo, per ‘Assault on Florence-A Ghostbuster story’, c’è in ponte un viaggio che senza dubbio farà la differenza.

Gens Florentiae ha creato un team di ‘ambassador’ per presentare il progetto benefico legato al film stesso e tutto avverrà a New York il mese prossimo, durante i festeggiamenti cittadini della Ghostbusters Week. Il presidente di Gens Florentiae, Renato Di Marcantonio, la consigliera Elisabetta Venturini e l’associato Bruno Zangara, approfitteranno del viaggio oltreoceano per incontrare nientemeno che i pompieri della famosa caserma Ladder 8, la “casa” degli Acchiappafantasmi. Durante l’incontro, verrà anche mostrato al personale di soccorso presente il terzo ed ultimo trailer di ‘Assault on Florence – a Ghostbusters story’, sottotitolato in inglese.

“Ci preme evidenziare come i pompieri newyorkesi della caserma abbiano dimostrato da tempo sensibilità e solidarietà per lo scopo di questo importante progetto filmografico no profit”, dice Renato Di Marcantonio, spiegando come il progetto verrà presentato ovviamente anche a nome dell’associazione ‘Girotondo per sempre’, oltre che dell’Associazione nazionale vigili del fuoco-sezione di Firenze e dell’Associazione Ghostbusters Italia. L’associazione ‘Girotondo per sempre’ è infatti quella a cui andranno tutti i proventi del film. “Nell’ultima riunione ci hanno detto di quale macchina medicale ha bisogno il reparto di oncoematologia pediatrica del Meyer - ha evidenziato Di Marcantonio -. Parliamo del microscopio micromolecolare Leica Lmd6. Questo strumento è capace di effettuare una precisa scomposizione molecolare, riuscendo ad individuare e a scindere perfettamente le cellule sane da quelle tumorali”.

Proprio perché si tratta di un fan film non può avere alcuno scopo di lucro. Anche i biglietti per andare a vedere la pellicola contribuiranno all’acquisto del macchinario per i bambini ricoverati al reparto di oncoematologia del pediatrico fiorentino.