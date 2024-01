Erik Nissen Johansen protagonista di una lectio magistralis a Villa Olmi

Firenze, 8 gennaio 2023 - Una ‘lectio magistralis’ per studenti, albergatori, architetti e operatori del settore.

Appuntamento il 12 gennaio a Villa Olmi, a Firenze, in via del Crocifisso del Lume, con ‘Il mio amico Erik, visioni e storie di uno dei più grandi architetti dell’hotellerie del mondo’ (orario 17-19).

Erik Nissen Johansen è il fondatore e il direttore creativo dello studio di progettazione per l'ospitalità Stylt, con sede a Göteborg, in Svezia, ed ha vinto numerosi premi in tutto il mondo.

Da più di 25 anni, Stylt ha combinato lo sviluppo di concetti, l'architettura d'interni, il design e il branding per creare esperienze uniche in hotel e ristoranti per clienti in tutto il mondo. Sotto la guida di Erik, Stylt ha vinto, tra i vari premi, il Global Unesco Prix Versailles per il miglior interior design di hotel, il premio IH&P per il miglior design di SPA al mondo, European Hotel Design Awards, e molti altri ancora.

Tra i suoi progetti, il The Well a Oslo, il LEGO House a Billund, il nuovissimo Draken a Goteborg e l’iconico Pater Noster, situato su uno scoglio in mezzo al mar del Nord.

La storia professionale dell’architetto nasce proprio a Firenze. Ed è nel capoluogo toscano che lo riporta l’Accademia italo-svizzera di Alta Formazione in Management dell’Ospitalità, nata due anni fa. L’architetto terrà una lectio magistralis che si annuncia come un grande evento per i professionisti del settore.

“Siamo venuti in contatto con Erik durante un viaggio a Göteborg e grazie ad un comune amico che ha studiato con lui a Firenze - dicono dall’Accademia -. Siamo stati subito colpiti dalle sue visioni e dalle realizzazioni alberghiere totalmente fuori dall’ordinario. Ascoltarlo mentre racconta come sono nate alcune idee (Pater Noster su tutte) è come venire immersi in un mondo di creatività e dimensioni che solo i grandi architetti riescono a trasmettere. Lui è uno di quelli e siamo felici che abbia accettato di tornare a Firenze per una lezione che siamo certi sarà illuminante”.

Erik Nissen Johansen è nato a Oslo, in Norvegia, nel 1965 e si è laureato presso l'Istituto per l'Arte e il Restauro di Firenze nel 1985, ottenendo un diploma in arte, storia dell'arte, marketing e design.