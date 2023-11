Professionalità da accrescere. Pulizia nelle stanze di albergo. Un corso per migliorare il servizio

Parte sull’Amiata il primo corso per quella figura professionale che in hotellerie si chiama "Housekeeping", cioè governanti o addetti ai piani che si occupano della pulizia delle stanze.

L’idea è venuta a BookingAmiata, una realtà creata da albergatori e che si prefigge di migliorare e ottimizzare la conduzione delle strutture ricettive del territorio, e nasce da una riflessione avviata sempre all’interno delle strutture ricettive. lo spiega Enrico Bracciali (nella foto), titolare dell’hotel Le Macinaie e tra i fondatori di Booking Amiata. "Non vogliamo insegnare nulla a nessuno dei nostri colleghi ma riteniamo che i nostri collaboratori che si occupano della pulizia – dice – spesso vengano da esperienze più domestiche che professionali". La voce pulizia è estremamente importante per chi si occupa di accoglienza, ma non solo, spesso nelle recensioni su internet il peso della voce "pulizia" è il più importante: "Per cui – prosegue Bracciali – è necessario dedicarci grande attenzione. Noi che facciamo parte di questo gruppo abbiamo messo il tema della buona accoglienza al centro dell’azione e quale se non la pulizia non è uno dei principali indicatori del gradimento degli ospiti".

Insomma per gli albergatori amiatini una corretta conduzione del personale dei tempi e modi di azione, rappresenta un fattore importante nella voce di controllo di gestione interno ad una struttura. "Spesso – prosegue – si tratta anche cose banali tipo la sequenza delle operazioni o la tipologia di prodotti da utilizzare o anche come far trovare la biancheria in bagno, ma sono quei piccoli dettagli che nella percezione di ognuno fanno la differenza e gratificano l’ospite che riconoscerà un valore aggiunto al soggiorno".

Il corso si svolgerà mercoledì 15 alll’hotel Fabbrini di Abbadia San Salvatore e ha un costo di 100 euro per ogni addetto.

"Sarà tenuto – conclude Bracciali – da consulenti del gruppo TeamWork Hospitality di Rimini. Sarà un incontro formativo importante ed è rivolto anche a chi ha aperto di recente una struttura extra-alberghiera perché la gestione di un piccolo appartamento può rappresentare una difficoltà maggiore di una singola camera di hotel specialmente nei tempi di pulizia".

Ci si può iscrivere scrivendo a [email protected] o chiamando il 0564-959010.

Nicola Ciuffoletti