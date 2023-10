Voli cancellati o dirottati a causa delle raffiche di vento

Firenze, 31 ottobre 2023 – Voli dirottati e cancellati a Firenze, con conseguenti disagi per gli utenti in viaggio. E’ lo strascico della giornata funestata dal maltempo che volge al termine. Un martedì di vento e pioggia che non ha lasciato troppi dubbi in fase di atterraggio al Vespucci. Così sul sito internet dello scalo fiorentino sono apparse via via le comunicazioni delle tratte modificate a causa delle forti raffiche che non hanno dato tregua.

In città non solo la zona nord è stata interessata dai temporali, ampiamente preannunciati con addirittura allerta arancione per alcune zone della regione. E il maltempo non accenna a dare tregua. Anche per domani, 1 novembre, è stata diramata l’allerta gialla per rischio idrogeologico.