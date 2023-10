Maltempo in Toscana, allerta gialla mercoledì 1 novembre per rischio idrogeologico

Firenze, 31 ottobre 2023 – Prosegue l’ondata di maltempo in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso una nuova allerta meteo gialla per rischio idrogeologico. L’allerta riguarda la zona nord-ovest della regione, quindi Massa Carrara, la Versilia e Lucca, già fortemente interessate in questi giorni dal peggioramento delle condizioni meteo.

Maltempo in Toscana, nuova allerta gialla per rischio idrogeologico

Allerta gialla per rischio idrogeologico, quando

L’allerta meteo per rischio idrogeologico – ovvero per la possibilità piuttosto concreta che ci siano problemi di ingrossamento di corsi d’acqua del reticolo minore – ha validità dalle ore 12 di domani, mercoledì 1 novembre, fino alla mezzanotte. Inoltre, prosegue fino a questa sera alle ore 20 l’allerta gialla per rischio vento e mareggiate.

L’elenco dei Comuni

Ecco l’elenco dei Comuni interessati dalla nuova allerta meteo gialla:

Nella provincia di Massa Carrara: Aulla, Bagnone, Massa, Carrara, Casola in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fivizzano, Fosdinovo, Licciana Nardi, Montignoso, Mulazzo, Podenzana, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

Nella provincia di Lucca: Bagni di Lucca, Barga, Borgo a Mozzano, Camaiore, Camporgiano, Careggine, Castelnuovo di Garfagnana, Castiglione di Garfagnana, Coreglia Antelminelli, Fabbriche di Vergemoli, Forte dei Marmi, Fosciandora, Gallicano, Lucca, Massarosa, Minucciano, Molazzana, Pescaglia, Piazza al Serchio, Pietrasanta, Pieve Fosciana, San Romano in Garfagnana, Seravezza, Sillano Giuncugnano, Stazzema, Vagli Sotto, Viareggio, Villa Basilica, Villa Collemandina.

Nella provincia di Pisa: San Giuliano Terme.

Nella provincia di Pistoia: Abetone Cutigliano, Buggiano, Marliana, Massa e Cozzile, Montecatini-Terme, Pescia, San Marcello Piteglio, Uzzano.