Fulmini incendiano un’auto e una casa: notte di paura per il maltempo

Massa Carrara, 31 ottobre 2023 – Notte di paura a Massa per il maltempo. Nella tarda serata di lunedì 30 ottobre in viale Vecchi Massa un fulmine ha colpito in pieno un’auto che ha preso subito fuoco. Fortunatamente nessuna persona era a bordo e i vigili del fuoco intervenuti hanno domato l’incendio nel giro di poco tempo.

L'auto che ha preso fuoco per il fulmine caduto a Massa

Un altro incendio, probabilmente sempre a causa di un fulmine caduto nelle vicinanze, è avvenuto in una casa di Massa. All’interno si trovava una persona che è stata portata fuori dall’abitazione dai vigili del fuoco che hanno poi domato le fiamme.

A causa del forte vento poi ci sono stati vari interventi per tegole staccate dai tetti, pannelli solari divelti e alberi caduti, alcuni solo parzialmente. Ci sono stati anche qualche smottamento e frane. Il Comune di Bagnone (Massa Carrara) ha chiuso per una frana una strada che porta alle abitazioni in località Biglio.