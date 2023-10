Maltempo Toscana: i danni di Torre del Lago. Albero su auto in transito. Vento spazza la costa

11:23

Viareggio, mattina difficile per il vento

I vigili del fuoco di Lucca intervengono a Viareggio per il forte vento che ha colpito dalle 8:30 alle 09 circa i comuni di Viareggio e Camaiore. Nel comune viareggino, in particolare, il vento ha danneggiato alberi, insegne e coperture dei tetti e un albero è caduto su un'auto dove all'interno c'era una persona, liberata dal mezzo e poi affidata al 118. E' stato quindi necessario istituire un punto di comando localizzato sul posto per coordinare meglio gli interventi.