Albero cade davanti a un’auto in transito, tragedia sfiorata in via delle Province

Siena, 31 ottobre 2023 – Tragedia sfiorata in via delle Province, zona Acquacalda a Siena. Intorno alle 15 a causa del forte vento un albero è caduto in mezzo alla strada. In quel momento stavano passando alcune automobili. In particolare, una signora si è vista crollare il pino proprio davanti agli occhi e lo ha preso in pieno con l’auto, passandoci poi sopra. Ingenti i danni al veicolo.

Fortunatamente la donna non ha riportato ferite per l’accaduto, ma poteva andare molto peggio. Sul posto sono intervenuti comunque i sanitari del 118 per gli accertamenti e perché la conducente si trovava in stato di choc.

Presente anche la polizia municipale che ha temporaneamente chiuso la strada. I vigili del fuoco hanno poi provveduto a tagliare l’albero e a mettere in sicurezza l’area.