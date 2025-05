Ex calciatori in campo al Viola Park per sostenere la Fondazione Careggi

Firenze, 25 maggio 2025 - 'Careggi gioca in Viola'. È il titolo dell'iniziativa di beneficenza organizzata dalla Nigro Costruzioni e della Fondazione Careggi presieduta da Jacopo Nori Cucchiari, con il supporto della Direzione dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, per raccogliere fondi in favore dell’Ospedale fiorentino.

A sostenere l'iniziativa anche Banco Fiorentino, i soci Conad di Firenze, e Vangi. L'appuntamento, con la partecipazione di Regione Toscana, è per il 5 giugno, dalle 17.30 fino a serata inoltrata, al Viola Park.

Qui, nella casa della Fiorentina, si disputerà un quadrangolare benefico, di calcio a 7, fra una formazione di ex calciatori professionisti, il Cral di Careggi, il Fiesole Calcio e Palazzo Vecchio Fc. Le formazioni si sfideranno in partite di semifinale e finale, ognuna dalla durata di 30 minuti. Il quadrangolare è aperto al pubblico: a disposizione la tribuna da 1.500 posti del Viola Park.

I biglietti costano 15 euro (ingresso gratuito per bambini e ragazzi fino ai 16 anni). Sarà possibile acquistarli sul sito internet dell'Acf Fiorentina o direttamente nei locali della Fondazione Careggi, presso il Nic, l’ingresso dell’Ospedale.

La Fondazione Careggi Ets (Ente del Terzo Settore) porta il nome dell’Ospedale fiorentino che l’anno scorso ha celebrato i 100 anni di vita; una recente autorevole indagine, promossa dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari, lo ha giudicato il miglior ospedale d’Italia. La Fondazione sostiene, in sinergia con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria e con l'Ateneo fiorentino, le attività di cura, assistenza, ricerca e formazione del nosocomio, perché sia sempre più a servizio della salute di tutti i cittadini.

“Il nostro rapporto con la Fondazione Careggi viene da lontano – spiega Giovanni Nigro – e si va rafforzando sempre di più. L'obiettivo dell’evento al Viola Park è raccogliere fondi per l'acquisto di visori per realtà virtuale, da utilizzare in oncologia: ai pazienti vorremmo offrire una possibilità di distrazione dal contesto ospedaliero, riducendo l'ansia connessa ai trattamenti e migliorando il benessere. Invitiamo quindi – conclude - quante più persone possibili a partecipare sugli spalti al quadrangolare, aiutandoci nel portare avanti questa iniziativa con valenza sociale”.