Via Bolognese Incubo trasporti

Autolinee Toscane mette nero su bianco le modifiche di collegamento tra Firenze e Mugello. Per adesso limita i cambiamenti dalle 21 di martedì prossimo fino al 7 luglio, a causa dei lavori di Publiacqua e della conseguente la chiusura di alcuni tratti di via Bolognese, all’ingresso della città. Ma già si sa che le chiusure continueranno fino al 10 settembre, e sarà ancora più dura, perché dai primi di agosto, per un intero mese, non si potrà utilizzare neppure il trasporto ferroviario, visto che la Faentina, in tutta la tratta, da Firenze a Faenza verrà chiusa per lavori, il servizio urbano ed extraurbano di Autolinee Toscane dovrà subire dei cambiamenti modificando le modalità di collegamento tra Firenze e il Mugello. Intanto, dal 10 giugno sarà interrotta la circolazione nella zona dei cantieri fiorentini, impedendo quindi il passaggio dei mezzi, pubblici e privati.

"Per questo motivo – spiegano da Autolinee Toscane – le linee extraurbane 302A e 307A non potranno più percorrere via Bolognese e, per raggiungere Firenze, dovranno passare tramite A1 e via Faentina. Per servire l’area è stata istituita una navetta che collegherà San Piero a Pratolino, dove sarà possibile prendere la linea 25 che consente il collegamento con Firenze, attiva dal lunedì al sabato, dalle 5,40 alle 20,30, e nei giorni festivi, con corse ridotte". In particolare, "le corse per Careggi e Nuovo Pignone, a San Piero a Sieve saranno deviate sull’A1. Mentre le corse per tutte le altre direzioni, da San Piero a Sieve, transiteranno sulla SP97 per raggiungere Faltona e proseguire poi sulla via Faentina. La linea 319A rimarrà inalterata". La linea 25 poi si sdoppierà, divisa in due servizi differenti per collegare Firenze con Pratolino. Una partirà da piazza della Libertà e, arrivata in via Bolognese (all’altezza di largo Fanciullacci) tornerà indietro. Un’altra linea – con direzione Pratolino – invece partirà da piazza della Libertà e, passando da via Faentina raggiungerà il consueto capolinea". Ci sarà solo una finestra di riapertura totale, da qui a settembre: la ripresa del servizio di trasporto pubblico, e la riapertura ai mezzi privati sono previsti dal 20 al 22 giugno, quando è in calendario all’Autodromo del Mugello il Motomondiale. I blocchi e le modifiche di percorso non mancheranno di provocare disagi. A cominciare da un sensibile allungamento di tempi. Con la Faentina, la SR 302 che vedrà un raddoppio del traffico.

Paolo Guidotti