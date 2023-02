Vertenza Gegè-Italpizza, un presidio davanti alla Regione Toscana

Sono 65 i posti a rischio a Prato

Firenze, 14 febbraio 2023 – I lavoratori di Gegè, azienda di pizze surgelate del gruppo Italpizza, hanno fatto questa mattina un presidio davanti alla Regione Toscana per chiedere risposte sulla vertenza dello stabilimento di Prato di cui è annunciata la chiusura.

La protesta è stata fatta, non a caso, davanti alla sede della Regione Toscana, a Firenze, in concomitanza con il tavolo regionale convocato da Valerio Fabiani. Sono 65 i lavoratori impiegati a Prato, “difesi” dai sindacati Flai Cgil e Fai Cisl. "Qui ci sono tanti posti di lavoro in ballo – ha spiegato Alessandro Baronti della Cgil -. Dopo l'arrivo di Italpizza ci eravamo illusi, tutti i dipendenti si sono dati da fare per cercare di salvare questa azienda e ora siamo molto amareggiati dopo questo ritiro. Chiediamo aiuto alle istituzioni affinché i lavoratori continuino il loro lavoro".

Dal tavolo regionale, ha aggiunto Baronti, i lavoratori si aspettano "almeno un accordo sulla cassa integrazione straordinaria dopodiché speriamo di poter tenere la l'azienda aperta e funzionante per renderla appetibile per chi verrà a proporre delle nuove soluzioni. Però se la ditta sta ferma il problema è che sarà dura far ripartire il tutto e renderla di nuovo produttiva. La prospettiva peggiore è che molto persone resteranno senza lavoro e voglio ricordare che qui ci sono, in molti casi, marito e moglie che lavorano insieme, con figli e mutui quindi si prospettano momenti difficili per tutti".

Niccolò Gramigni